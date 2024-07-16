Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde S.K'ye ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Dont Mahallesi'nde S.K'ye ait müstakil evde, ilk belirlemeye göre elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.