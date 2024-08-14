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Fethiye'de ev sahibinin dairesini yakan kişi tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ev sahibinin dairesini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. İlçede çıkan yangının, kiracının balkondan içeriye yanıcı madde atması sonucu çıktığı iddia edilmişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ev sahibinin dairesini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçede dün 4 katlı binanın üst katındaki yangını çıkardığı ileri sürülen kiracı S.K, polis ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Taşyaka Mahallesi Şehit Ali Büyükiskilip Caddesi'nde, dün 4 katlı binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yangının, dairenin tahliye edildiği sırada kiracının balkondan içeriye yanıcı madde atması sonucu çıktığı iddia edilmiş, yangını çıkardığı öne sürülen kiracının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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