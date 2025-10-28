Muğla'da Etkili Sağanak Yağış
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, belediye ekipleri ise duruma müdahale etti.
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Köyceğiz ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel