Muğla'da Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Hatırlatma

Muğla'da Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Hatırlatma
Güncelleme:
Muğla Valisi İdris Akbıyık, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin 15 gün kaldığını hatırlatarak vatandaşları uyardı. 31 Ekim 2025 sonrasında eski belgelerin geçersiz olacağına dikkat çekti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, eski tip sürücü belgelerinin değişimi için 15 gün kaldığını hatırlatarak vatandaşlara yenileme çağrısında bulundu.

Akbıyık yaptığı yazılı açıklamada, kentte eski tip sürücü belgesi değişiminin 14 Ekim 2025 itibariyle yüzde 95,5 oranında gerçekleştiğini bildirdi.

14 Ekim 2025 itibariyle il genelinde 518 bin 567 bin kişi yeni tip sürücü belgesine geçtiğini, eski tip sürücü belgesi değişimi için son tarih 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlatan Akbıyık, bu süre sonrasında sürücü belgesini değiştirmek isteyen vatandaşların, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedeli" avantajlarından yararlanamayacaklarını ifade etti.

Eski tip sürücü belgesi değişiminin en fazla Dalaman ilçesinde gerçekleştiğini belirten Akbıyık, il genelinde eski sürücü belgesi olan vatandaşların oranının yüzde 4,94 olduğunu aktardı.

Değişim hızının çok düşük olduğuna dikkati çeken Akbıyık, 1 Kasım tarihinden itibaren eski tip sürücü belgelerinin kullanılamayacağını bir kez daha hatırlatarak, vatandaşlardan nüfus müdürlüklerinden randevu alıp eski tip sürücü belgelerini yenilemelerini istedi.

Kaynak: AA / Osman Akça
