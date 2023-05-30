Muğla'da Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti, Şüpheli Gözaltına Alındı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin balkonunda av tüfeğiyle vurulan Hasret Çakır (41), yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Çakır'ın cinayet şüphelisi, eski sevgilisi Murat B. (48) gözaltına alındı.

Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır'ı tek katıl evinin balkonunda kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çakır, Yangı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Murat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.