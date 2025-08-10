Muğla'da Erkek Cesedi Bulundu

Muğla'nın Ula ilçesindeki Kadın Azmağı'nda 35 yaşındaki Hakan Öz'ün cesedi bulundu. Olay yerine ulaşan ekipler, Öz'ün boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı'nda erkek cesedi bulundu. Cesedin 35 yaşındaki Hakan Öz'e ait olduğu belirlendi.

Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı'nda, bugün saat 16.30 sıralarında bir kişinin suda hareketsiz şekilde olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevliler tarafından sudan çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Hakan Öz'e ait olduğu belirlendi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Öz'ün suda boğularak öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi. Öz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

