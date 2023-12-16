Muğla'da Engelsiz Spor Şenliği Düzenlendi

Muğla'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin katılımıyla engelsiz spor şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrenciler beden perküsyonu çalışmasıyla büyük beğeni topladı. Protokol üyeleri ise öğrencilerle bilek güreşi yaparak heyecanlarına ortak oldu.

Muğla'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin katılımıyla engelsiz spor şenliği düzenlendi.

Menteşe Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen şenliğin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, engelli bireylerin hayata diğer bireylerle eşit koşullarda etkin biçimde katılımlarını sağlamanın ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin müzikli oyun gösterileriyle devam eden programda, öğrenciler beden perküsyonu çalışmasıyla büyük beğeni topladı.

Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesinde önemli bir değere sahip olan sporun önemine dikkat çekmek için düzenlenen şenlikte, özel gereksinimli çocuklar kendileri için hazırlanan parkurda, fiziksel aktivitelerde bulunarak hünerlerini sergiledi.

Şenlikte İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve protokol üyeleri, öğrencilerle bilek güreşi yaparak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Şenlikte öğrencilerle pasta kesen protokol üyeleri daha sonra madalya takdimi yaptı.

Programa, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ile öğrenci ve veliler katıldı.