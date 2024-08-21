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Muğla'da Engelliler İçin Pizza Atölyesi Etkinliği Düzenlendi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, engellilerin sosyal aktivitelere katılarak rehabilite süreçlerinin hızlandırılması ve günlük hayatta yer almaları amacıyla pizza atölyesi etkinliği yapıldı. Engelliler, atölyede usta öğreticiler ve aileleri eşliğinde hamur açıp istedikleri malzemeleri kullanarak pizza yaptı. Etkinlik sayesinde zihinsel engelli bireyler güzel ve farklı bir gün geçirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, engellilerin sosyal aktivitelere katılarak rehabilite süreçlerinin hızlandırılması ve günlük hayatta yer almaları amacıyla pizza atölyesi etkinliği yapıldı.

AK Pati Muğla İl Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Zihinsel Engelliler Derneği işbirliğinde, Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik öncesi Muğla Halk Eğitimi Merkezi'nde engelliler aşçılık eğitimi aldı.

Engelliler, atölyede usta öğreticiler ve aileleri eşliğinde hamur açıp istedikleri malzemeleri kullanarak pizza yaptı.

Engelli ustaların yaptıkları pizzaları aileleri ile katılımcılar yedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, gazetecilere, Olgunlaşma Enstitüsü ev sahipliğinde farklı ve güzel bir etkinliğe imza atıldığını söyledi.

Farklı sosyal gruplara yönelik çeşitli etkinlikler planladıklarını anlatan Akça, ilerleyen günlerde bunları da hayata geçireceklerini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Psikolog Tuğçe Kandemir ise daha önce de benzer etkinlikler düzenlediklerini, geçen ay Tip-1 Diyabet Derneği işbirliğinde diyabetli çocuklar ve aileleriyle birlikte tekne turuna çıktıkları hatırlattı.

Bu ay zihinsel engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldiklerini belirten Kandemir, "Amacımız engelli bireylerimizin sosyalleşmelerini arttırmak ve kendi işlerini yapmalarına katkı sağlamak. Ayrıca sosyal aktivitelere katılarak rehabilite süreçlerinin hızlandırılması ve günlük hayatta yer almalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözü ise etkinlik sayesinde zihinsel engelli bireylerin güzel ve farklı bir gün geçirdiğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanlığına ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş'e teşekkür eden Çetinözü, "Güzel bir etkinlik oldu. Bu tür etkinliklerle amacımız engelli bireylerimizin özgüvenlerinin yerine gelmesi. Tüm kurumlarımız ile koordineli çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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