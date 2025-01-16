Muğla'da Engelli Bireylerden 'Sanatla Engelleri Aşıyoruz' Projesi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi'nde engelli bireyler sanatsal becerilerini ortaya koyuyor.

Gençlik Merkezi eğitmenleri özel gereksinimli bireylerin bir araya gelerek sosyalleşmesi, iletişim kurabilmesi, fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bireysel becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmesi için çalışma yürütüyor.

"Sanatla Engelleri Aşıyoruz" temasıyla çalışmalarına devam eden engelli bireyler her hafta farklı bir atölye çalışması ile yeni sanat dallarını öğrenirken kendilerine eşlik eden gençlik merkezi gönüllü gençleriyle keyifli vakit geçiriyor.