Muğla'da enerji tasarrufu için bir ortaokulun lambaları değiştirildi - Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hazırlanan projeyle tasarruf sağlamak amacıyla bir ortaokulun lambaları değiştirildi.

Kaymakam Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu'nda bir grup öğrenci ve öğretmen tarafından, "Aydınlık bir gelecek, tasarrufla gelecek" projesi hazırlandı.

İkili eğitim olan okulda lambaların harcadığı enerjiyi azaltmayı amaçlayan proje, öğrencilere ve velilere anlatıldı.

Proje kapsamında gönüllülük esasına göre toplanan parayla, okuldaki klasik floresan lambalar enerji tasarruflu led armatürlü lambalarla değiştirildi. Öğrenciler eski lambalarla okul bahçesine "Tasarruf" yazdı.

Proje öğretmeni Feridun Bozyiğit, gazetecilere, enerji tasarrufu harekatı öncesi tüm öğrenci ve velileri enerji tasarrufu hakkında sunumlarla bilgilendirdiklerini söyledi.

Daha fazla ışık ve daha az enerji sağlayan lambalarla öğrencilere gereksiz harcanan enerjinin kaybolan emek demek olduğunu uygulamalı gösterdiklerini anlatan Bozyiğit, "Projenin öncesi ve sonrasını hassas bir şekilde ölçtüğümüzde yüzde 50'ye varan bir tasarruf söz konusu. Bu bakımdan da son derece verimli ve faydalı bir proje gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Projede yer alan öğrencilerinden Elvan Değirmencioğlu, projeyle enerji tasarrufuna katkı sağlamalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Okul Müdürü Fatih Pay da projeyi anlatabilmek için öğrencilerin fedakarca çalıştığını belirtti.

Projeye tüm okulun sahip çıktığını ve öğrencileri desteklediğini vurgulayan Pay, şunları kaydetti:

"Projemizin ücretinin tamamı gönüllü bağışlarla toplanmış olup yine projemizi ve okulumuzdaki güzel çalışmaları tanıtabilmek adına 500 dergi bastırarak diğer okul, kurum ve kuruluşların da projelerimizden haberdar olmalarını sağladık. Okulumuzda ikili eğitimden dolayı bin 500 öğrenci eğitim görmektedir. Sadece bu öğrencilerimizin ailelerini düşündüğümüzde çok önemli bir kitleyi bilgilendirmiş ve desteklerini almış bulunmaktayız. Projemize destek veren değerli öğretmen, öğrenci ve velilerimi kutluyor kendilerine teşekkür ediyorum. Gelen elektrik faturalarındaki düşüş de ne kadar doğru ve önemli bir projeye imza attığımızı göstermiş oldu."