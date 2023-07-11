Muğla'da Ekmek Fırınında Çıkan Yangında 9 Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Muğla'nın Ula ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangında, iş yerleri ve dükkanların arasında bulunduğu 9 bina kullanılamaz hale geldi. Yangına, itfaiye ekipleri ve orman helikopterleri müdahale etti.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangında, iş yerleri ve dükkanların arasında bulunduğu 9 bina kullanılmaz hale geldi.

Ula'nın Ayazkıyı Mahallesi'ndeki bir ekmek fırının çatısında bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerine yakın işletmelere de sıçradı. Söndürme çalışmasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter de destek verdi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, fırın ile birlikte iş yerleri ve dükkanların arasında bulunduğu 9 bina kullanılmaz hale geldi.(DHA)