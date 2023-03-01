Muğla'da eğitim öğretime başlayan depremzede öğrenci sayısı 5 bin 711'e ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından aileleriyle Muğla ve ilçelerine gelen 5 bin 711 afetzede öğrenci, okullarda eğitim görüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından aileleriyle Muğla ve ilçelerine gelen 5 bin 711 afetzede öğrenci, okullarda eğitim görüyor.

Depremzedelerin misafir edildiği geçici barınma merkezlerinde, okul öncesi çocuklar için ana sınıfları da açıldı.

KYK yurtları, pansiyonlar, otel ve misafirhanelerde açılan ana sınıflarında 452 çocuğa okul öncesi eğitim veriliyor.

Muğla Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan sınıflarda, deprem bölgesinden gelen 3-5 yaş grubu çocuklara yönelik, afet sonrası yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri ve hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönebilmeleri için eğitsel oyunlar, öykü, masal, drama ve müzik etkinlikleri düzenleniyor.

Kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda eğitim öğretime başlayan afetzede öğrenci sayısı da 5 bin 711'e ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, gazetecilere, depremden etkilenen çocuklara, bu süreci daha hızlı atlatmaları ve moral bulmaları için gerekli desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin kaldıkları yurtlarda, eğitim öğretimin yanında uzman kadro tarafından psikososyal destek de aldığını belirten Çay, Valilik desteğiyle çocukların kırtasiye, oyuncak ve kıyafet ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade etti.