Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İran uyruklu düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu 17 PE 630 plakalı minibüs, Yerkesik-Akbük kara yolunda yol kenarındaki toprak yığınına ve kaya parçalarına çarptıktan sonra devrildi.
Çevreden geçenlerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, minibüsteki İran uyruklu 2 yaralı düzensiz göçmeni Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kazada yaralanmayan sürücü ile diğer düzensiz göçmenlerin kaza yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması yürütüyor.
AA / Durmuş Genç - Güncel