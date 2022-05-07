Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İran uyruklu düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu 17 PE 630 plakalı minibüs, Yerkesik-Akbük kara yolunda yol kenarındaki toprak yığınına ve kaya parçalarına çarptıktan sonra devrildi.

Çevreden geçenlerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüsteki İran uyruklu 2 yaralı düzensiz göçmeni Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaralanmayan sürücü ile diğer düzensiz göçmenlerin kaza yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması yürütüyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Yerkesik, Minibüs, Muğla, İran, Güncel, Haberler

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