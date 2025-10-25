Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 74 Yakalandı, 46 Kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde 74 düzensiz göçmen yakalandı, Marmaris açıklarında 46 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas ilçesi Kazıklı Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Botları ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, kara üzerinde 33'ü çocuk 74 düzensiz göçmeni yakaladı.

Marmaris açıklarında ise can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 18'i çocuk 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.