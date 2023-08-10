Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 13 göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleşen iki düzensiz göçmen olayında 13 göçmen kurtarıldı, 25 göçmen ise yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki düzensiz göçmen olayında 13 göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-82) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA