Muğla'da düzensiz göçmen kurtarma ve yakalama olayları

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleşen iki ayrı olayda toplamda 64 düzensiz göçmen kurtarıldı ve yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.