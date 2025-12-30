Haberler

Muğla'da helikopter ve İHA destekli düzensiz göçle mücadele çalışması yapıldı

Güncelleme:
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı helikopter ve İHA destekli operasyon gerçekleştirdi. 958 personelin katılımıyla yapılan çalışmada 12 kıyı koyu kontrol edildi, yüzlerce kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan kişiler yakalandı.

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kıyı şeridi ve koylarda helikopter ve insansız hava aracı (İHA) destekli çalışma gerçekleştirdi.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çeşitli birimlerden 958 personelin katılımıyla İHA ve helikopter destekli çalışma yürütüldü.

Ekiplerce 12 koy ile kıyı şeridi kontrol edildi, 62 arama ve yol kontrol noktasında uygulama yapıldı. 8 bin 235 kişinin incelendiği çalışmada 25 düzensiz göçmen, 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, 23 aranan kişi yakalandı. Çalışmada, kayıp olarak aranan 4 kişi de bulundu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
