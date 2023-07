Muğla'da düzensiz göç uygulaması: 35 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı

Muğla'da "düzensiz göç" uygulaması

Vize ihlali olan 35 yabancı uyruklu vatandaş yakalandı

MUĞLA - Muğla genelinde düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde yapılan "huzur" uygulamasında vize ihlali bulunan toplam 35 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde 45 ekip ve 131 personelin katılımıyla önceki gün 21.00 - 02.00 saatleri arasında il genelinde Düzensiz Göç ile Mücadeleye yönelik "Huzur" uygulaması yapıldı. İl genelinde yapılan eş zamanlı çalışmalarda sonucunda vize ihlali bulunan toplam 35 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Denetimlerde Menteşe ilçesinde 7 apart otel, 2 uygulama noktası, 4 umuma açık yer kontrol edilirken, 283 şahsa GBT kontrolü yapıldı. Fethiye ilçesinde 5 apart otel ve 38 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Ortaca ilçesinde 2 adres, 4 apart otel ve 46 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Datça ilçesinde 1 adres, 4 apart otel ve umuma açık yer kontrol edildi. Seydikemer ilçesinde 4 işletme, 1 terminal umuma açık yerler kontrol edildi ve 57 şahsa GBT kontrolü yapıldı. Milas ilçesinde 6 apart otel, 1 otogar, umuma açık yer ve 74 şahsa GBT kontrolü yapıldı. Ula ilçesinde 4 işletme kontrol edildi ve 23 şahsa GBT kontrolü yapıldı. Bodrum ilçesinde 12 apart otel pansiyon, 2 terminal, 3 metruk bina, 4 umuma açık yer kontrol edildi ve 65 şahsa GBT kontrolü yapıldı. Marmaris ilçesinde 23 apart otel ve 25 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Dalaman ilçesinde 4 adres kontrol edildi ve 54 şahsa GBT kontrolü yapıldı. Köyceğiz 3 günübirlik ev, 7 otel pansiyon, 3 metruk bina kontrol edildi ve 203 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yatağan ilçesinde 7 işletme, 8 metruk bina, 5 umuma açık yerin kontrolü yapıldı ve 129 şahsa GBT kontrolü yapıldı.

Menteşe ilçesinde 1 Türk vatandaşı şahıs uygulama esnasında görevli personelin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa sürede durdurulan şahsa polisten kaçmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkol cihazına üflemeyi reddetmekten dolayı trafik ekiplerince toplamda 28 bin 976 TL idari para cezası uygulandı.

"35 vize ihlali tespit edildi"

Milas ilçesinde tahdit kaydı bulunan 1 Özbekistan uyruklu şahıs yakalanarak, gerekli işlemler için Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edildi. Ortaca ilçesinde vize ihlali bulunan 1 Azerbaycan uyruklu şahıs yakalandı. Bodrum ilçesinde 9 Filistin, 9 Suriye, 1 Yemen olmak üzere toplamda 19 yabancı uyruklu şahsın yasal kalış sürelerinin dolması sebebiyle muhafaza altına alındı. Dalaman ilçesinde ise 4 adrese yapılan uygulama 14 vize ihlali olan şahıs yakalandı.

Köyceğiz ilçesinde "Basit Yaralama ve İmar Kirliliğine Neden Olma" suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.

Ayrıca uygulamalarda 7 araca trafik yönünden 33 bin 78 TL cezai işlem uygulandı.