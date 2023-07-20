Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın 9 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ile birlikte tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.