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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın 9 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ile birlikte tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Muğla'nın 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Marmaris, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları, tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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