Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Narkotik Madde Arama Köpek Timi tarafından villada yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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