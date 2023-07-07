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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın 8 ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Ortaca, Fethiye, Seydikemer ve Bodrum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, esrar öğütme ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın 8 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Ortaca, Fethiye, Seydikemer ve Bodrum ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, esrar öğütme ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Marmaris Ortaca Muğla Güncel Haberler

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