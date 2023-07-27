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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

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Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız silahlar ve kılıçlar ele geçirildi.

Muğla'nın 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız pompalı av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 2 kılıç ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Köyceğiz Fethiye Muğla Güncel Haberler

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