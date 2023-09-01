Muğla'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda kaçak alkol, tarihi eser, yasak içerikli ürün ve silah ele geçirildi.

Muğla'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık, tarihi eser ve silah kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Muğla ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1500 litre etil alkol, 19 şişe kaçak alkol, 205 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1508 yasak içerikli kaçak ürün, 2 bin 220 paket sigara sarma kağıdı, 21 bin 720 doldurulmuş makaron, 52 bin boş makaron, 49 kilogram kıyılmış tütün, 102 paket kaçak nargile kömürü, 11 kaçak nargile kiti, 21 sigara filtresi, 2 ruhsatsız tabanca, 16 fişek ve 1 şarjör ele geçirildi.