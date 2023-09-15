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Muğla'da düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum, Ula ve Seydikemer ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Muğla'da düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Bodrum, Ula ve Seydikemer ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen tekne motoru, 2 motosiklet ile iş yerlerinden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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