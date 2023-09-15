Muğla'da düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum, Ula ve Seydikemer ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Muğla'da düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Bodrum, Ula ve Seydikemer ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen tekne motoru, 2 motosiklet ile iş yerlerinden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.