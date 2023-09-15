Muğla'da düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum, Ula ve Seydikemer ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.