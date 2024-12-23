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Muğla'da Düşen Ambulans Helikopterinin Enkazı Kaldırıldı

Muğla'da Düşen Ambulans Helikopterinin Enkazı Kaldırıldı
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Menteşe ilçesinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak düşen ambulans helikopterin enkazı, kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan pilot Tamer Gönül ve diğer ekip üyeleri için başsağlığı mesajı iletildi.

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı, kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ekipleri kaza kırım çalışması yürüttü.

Ekiplerin çalışmasının ardından ambulans helikopterin enkazı vinç yardımıyla tıra yüklendi.

Kırıma uğrayan helikopter detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) götürüldü.

Dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, Adli Tıp Kurumuna gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemiş, cenazeler işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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