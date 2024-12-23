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Muğla'da Düşen Ambulans Helikopter İçin Tören Düzenlendi

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilot ve sağlık çalışanları için Antalya'da bir tören gerçekleştirildi. Törene, ailelerin yanı sıra birçok resmi yetkili de katıldı.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenler için Antalya'da tören düzenlendi.

Helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'ya getirilen naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce alındı.

Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi.

Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.

Tamer Gönül'ün cenazesi törenin ardından memleketi İzmit'e gönderildi, Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın ise Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Törene vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Muğla'dan memleketi Mersin'e gönderilen Bayram Çiçek'in cenazesinin de Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına dün çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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