Muğla'da durdurulan kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Muğla'da durdurulan kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Yatağan ilçesinde 111 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde 111 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada Suriye, Filistin, Afganistan, İran, Irak uyruklu kadın ve çocukların da bulunduğu 111 düzensiz göçmen yakalandı. Aracı kullanan M.Ş. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Sürücü M.Ş. ise jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. AA / Durmuş Genç - Güncel Yatağan Muğla Güncel Haberler

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