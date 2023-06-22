Muğla'da durdurulan kamyonette 21 kaçak göçmen yakalandı (2)
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TUTUKLANDILARMuğla'nın Ula ilçesinde, polisin durdurduğu kapalı kasa kamyonette, Suriye uyruklu 21 kaçak göçmenle yakalanıp, gözaltına alınan Türk organizatörler H.K. (38), S.E. (43), A.T. (35) ve H.H. (39) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Muğla'nın Ula ilçesinde, polisin durdurduğu kapalı kasa kamyonette, Suriye uyruklu 21 kaçak göçmenle yakalanıp, gözaltına alınan Türk organizatörler H.K. (38), S.E. (43), A.T. (35) ve H.H. (39) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel