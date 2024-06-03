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Muğla'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında evler kireçle boyandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahalle sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerini boyadı. Menteşe Belediyesi Başkanı Gonca Köksal, etkinlikte yaptığı konuşmada, kireç dağıtımının geleneksel hale geldiğini ve bu yıl da tekrarlandığını belirtti.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerini boyadı.

Kireç dağıtımı dolayısıyla Kiramettin Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Menteşe Belediyesi Başkanı Gonca Köksal, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen ücretsiz kireç dağıtımının bu yıl da tekrarladığını söyledi.

Muğla evlerinin ve bacalarının beyaza boyanmasının kentte uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirten Köksal, "Kırmızı kiremitleri, beyaz badanalı evleri ile tanınan Menteşe kentsel sit alanında çocuklarımızla badana yaptık. Menteşe'de yaz aylarında evlerin beyaz badanaya boyanması bir gelenek. Biz de bu geleneğimizi yaşatıyor ve mahallelerimizi birlikte güzelleştiriyoruz. Daha temiz bir Menteşe için çalışacak, kentsel sit alanı içerisindeki tarihi dokumuzu hep birlikte koruyacağız." dedi.

Kentsel sit alanındaki Kiramettin, Camikebir, Karamehmet, Karşıyaka, Hacı Rüstem Balıbey, Şeyh, Müştakbey ve Orta mahallelerinde 30 ton kireç dağıtımının yapıldığı etkinlikte Başkan Köksal ve beraberindekiler çocuklar ve mahalle sakinleri ile badana yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Çevre Günü Menteşe Muğla Çevre Etkinlik Yaşam Güncel Haberler

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