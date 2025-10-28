Haberler

Muğla'da Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dolu, yayla bekçiler mahalleinde etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle tarım alanları ve sokaklar beyaz örtü ile kaplandı, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde dolu etkili oldu. Sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

Seydikemer ilçesine bağlı Yayla Bekçiler Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında dolu etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan dolu nedeniyle bölgedeki tarım alanları ile sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte zorlanırken, belediye ve karayolları ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
