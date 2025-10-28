Muğla'da Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde dolu etkili oldu. Sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

Seydikemer ilçesine bağlı Yayla Bekçiler Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında dolu etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan dolu nedeniyle bölgedeki tarım alanları ile sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte zorlanırken, belediye ve karayolları ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.