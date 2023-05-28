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Muğla'da dolu ile karışık yağan yağmur sokakları beyaza bürüdü

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Meteoroloji tarafından Muğla için yapılan sağanak, dolu ve fırtına uyarısının ardından Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesinde dolu ile karışık yağan yağmur sokakları beyaza bürüdü. Bayır'da yaşanan dolu ve sağanak sonrası özellikle tarla ve bahçelerdeki ürünlerden domates, biber, salatalık, patates fidanlarının zarar gördüğü açıklandı.

Muğla'da dolu ile karışık yağan yağmur sokakları beyaza bürüdü

MUĞLA - Meteoroloji tarafından Muğla için yapılan sağanak, dolu ve fırtına uyarısının ardından Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesinde dolu ile karışık yağan yağmur sokakları beyaza bürüdü.

Menteşe ilçesi ile Yatağan ilçesi arasında yer alan Bayır mahallesinde saat 14.00-16.00 arasında başlayan sağanak yağış ile birlikte leblebi büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen dolu ve yağmur yağışı sonrası sokaklar sulu beyaz akıntıya dönüştü.

Bayır'da yaşanan dolu ve sağanak sonrası özellikle tarla ve bahçelerdeki ürünlerden domates, biber, salatalık, patates fidanlarının zarar gördüğü açıklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

Fırtına Muğla Güncel Haberler

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