Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Tutuklama

Muğla merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda başka bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri yaklaşık 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Muğla merkezli Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.R.K, Y.S. ve A.H.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
