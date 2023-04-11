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Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

Güncel Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, başkasına ait mobil bankacılık uygulamasından kredi çekip kendi hesaplarına aktaran 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, başkasına ait mobil bankacılık uygulamasından kredi çekip kendi hesaplarına aktaran 2 şüpheli tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Büro Amirliğine başvuran müşteki R.R (68), eşinin yeğeni Halil E. ve oğlunun arkadaşı Durak B'nin, kendisine ait mobil bankacılık uygulamasından 180 bin lira kredi çekip kendi hesaplarına aktardıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.

Ekipler, şüpheli Halil E'yi (51) Kemeraltı Mahallesi'nde bir pasajda, Durak B'yi (32) de ikametinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerindeki aramada 6 cep telefonu, 5 banka kartı, 3 yabancı kimlik kartı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Halil E'nin 16 ayrı suç dosyasından aramasının mevcut olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Marmaris Muğla Güncel Haberler

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