Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Gözaltı

Güncelleme:
Muğla merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, motosiklet almak vaadiyle 49 kişiyi dolandıran 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda yaklaşık 30 milyon lira topladığı öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde 49 kişinin motosiklet almak vaadiyle dolandırıldıklarını beyan ederek şikayette bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Muğla, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler M.A, R.D, M.E, S.E, T.Ö, E.Ş, E.Ç, B.D, L.M. ve B.M. yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira topladığı öğrenilen şüpheliler, emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
