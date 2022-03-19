Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak

AA - Osman Akça - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak

Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği hastanede acil servis bölümündeki doktoru darbettiği iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş A.A, görevine iade edildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği hastanede acil servis bölümündeki doktoru darbettiği iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş A.A, görevine iade edildi.

Muğla Valiliği talimatıyla İl Jandarma Komutanlığınca Uzman Çavuş A.A. hakkında "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A, göreve iade edildi.

A.A'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aldığı rapor süresinin dolmasının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

Olay

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Başhekimlikçe, doktor T.T. hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

AA / Osman Akça - Güncel

Tıp Bayramı, Uzman Çavuş, Muğla, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title