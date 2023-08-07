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Muğla'da doktora tahliye, genç kıza ise iftira suçundan soruşturma

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Muğla'da bir doktorun cinsel istismar iddiasıyla tutuklanmasının ardından avukatları tahliye talebinde bulundu. Genç kızın iftira attığı iddiasıyla ilgili olarak ise kamu davası açılacağı bildirildi.

DOKTORA TAHLİYE, GENÇ KIZA İSE İFTİRA SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde E.Ç.,'yi muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Ufuk S.'nin tahliyesine karar verildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç., savcılığa verdiği ifadede; E.Ç.'nin, Ufuk S.'yi kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu söyledi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.Ç., hakkında iftira suçundan kamu davasının açılacağı bildirildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muğla Güncel Haberler

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