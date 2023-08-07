Muğla'da doktora tahliye, genç kıza ise iftira suçundan soruşturma

Muğla'da bir doktorun cinsel istismar iddiasıyla tutuklanmasının ardından avukatları tahliye talebinde bulundu. Genç kızın iftira attığı iddiasıyla ilgili olarak ise kamu davası açılacağı bildirildi.