Muğla'da doktor tahliye edildi, genç kıza iftira suçundan soruşturma açıldı

Muğla'da bir hastanede cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edilirken, şikayetçi olan genç kıza iftira suçundan soruşturma açıldı. Tanığın verdiği ifadeyle davanın seyri değişti.

Muğla'da 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan doktor U.S. tahliye edilirken, şikayetçi olan E.Ç. isimli genç kıza ise iftira suçundan soruşturma açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen hastanede cinsel istismar iddiasında yeni bir gelişme yaşanırken, tanığın verdiği ifadeyle davanın seyri değişti. Edinilen bilgiye göre, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor U.S.'nin, E.Ç. isimli genç kızı muayene ettiği esnada cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Genç kızın şikayeti üzerine açılan davada doktor U.S., cinsel istismar suçundan tutuklu olarak yargılandı. Doktor U.S.'nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S.'nin tahliyesine karar verildi.

Ayrıca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor F.Ç., savcılığa verdiği ifadede, E.Ç.'nin, U.S.'yi kendisine arkadaş olarak ayarlaması için teklifte bulunduğunu ve bunun üzerine genç kıza tepki gösterdiğini, cinsel istismar iddiasının iftira olduğunu söyledi. Alınan ifadenin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.Ç. isimli genç kız hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı öğrenildi. - MUĞLA