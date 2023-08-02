Muğla'da doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Ula ilçesi Sakar Geçidi'nde doğalgaz yüklü tanker, 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Bölgede gaz sızıntısı ihtimaline karşı önlem alındı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Ula ilçesi Sakar Geçidi'ndeki son virajda 06 DFM 203 plakalı tanker sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 metre yükseklikten Akyaka Mahallesi girişine düşen tankerin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonun doğalgaz yüklü olması nedeniyle sızıntı ihtimaline karşı bölgede büyük güvenlik önlemi alındı. Akyaka Mahallesi girişi de güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaptıkları incelemede patlamaya neden olacak bir gaz sızıntısı bulunmadığını tespit ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve karayolları ekipleri her türlü ihtimale karşı kaza bölgesinde tedbir amaçlı bekliyor. Firmanın ise Antalya'dan bir ekip göndereceği öğrenildi. - MUĞLA