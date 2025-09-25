Haberler

Muğla'da Doğa Yürüyüşünde Düşen Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybedip düşen Evren Ö. mahsur kaldığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybedip, düşünce ayağı zedelenen Evren Ö., mahsur kaldığı bölgeden ekipler tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.40 sıralarında Bel Mahallesi Yediburun mevkisinde meydana geldi. Arkadaşları ile dağlık alanda yürüyüş yapan Evren Ö. (41) dengesini kaybederek düştü. Ayağından yaralanan Evren Ö., bulunduğu noktada mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ve UMKE sevk edildi. Ekiplerce yaklaşık 2 saatte yapılan çalışmanın ardından Evren Ö. Kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Evren Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
