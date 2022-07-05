Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ç. (65) idaresindeki 48 FB 135 plakalı traktör, Zorlar Mahallesi Oyuk mevkisindeki zeytin bahçesinde devrildi.
Kazada traktörün altına sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ç'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel