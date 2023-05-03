Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Dokuzçam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışma yapan Erhan Korkut'un kullandığı traktör belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle devrilen traktörün altından çıkarılan Korkut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Korkut'un cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel