Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı Muğla'nın Ula ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Muğla'nın Ula ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çörüş Mahallesi'ndeki Erol Şamakan yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Şamakan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Durmuş Genç - Güncel İtfaiye Muğla Ula Güncel Haberler

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