Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Veli Tüfekçi'nin (59) kullandığı inşaat malzemesi yüklü 48 GN 675 plakalı traktör, Yaka Mahallesi'nde devrildi.

Sürücünün traktörün altında kaldığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce traktörün altından çıkartılan Tüfekçi'nin öldüğü anlaşıldı.

Tüfekçi'nin cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.