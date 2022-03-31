Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

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Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Hüsamettin Yıldırım idaresindeki 48 YA 524 plakalı traktör, Turgut Mahallesi Hacı Bayramlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yıldırım'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Traktör, Yatağan, Muğla, Güncel, Haberler

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