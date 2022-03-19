Muğla'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Sabri Kesen - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sahil Ceylan Mahallesi'nde R.D'nin kullandığı 48 ABM 323 plakalı otomobil, savrularak tarlaya devrildi.
Kazanın ardından M.K. ve Y.K. otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı, sürücü araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Üç yaralı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Sabri Kesen - Güncel