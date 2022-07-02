Muğla'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Coşkun K. yönetimindeki 48 DEY 092 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Demirboğaz sapağında köprü bariyerlerine çarparak dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile otomobilde bulunan Zeynep ve Bilge K. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bilge K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA / Durmuş Genç - Güncel İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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