Muğla'da depremzede çocuklar 150 metrekarelik Türkiye haritası oluşturdu

Muğla'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan depremzede çocuklara yönelik Türkiye haritası resim çalışması düzenlendi.

Menteşe ilçesindeki Turgutreis Öğrenci Yurdu basketbol sahasındaki etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

"Cumhuriyetin yüzüncü yılında yaralarımızı birlikte sarıyoruz" temasıyla yapılan etkinliğe yurtlarda kalan 300 çocuk katıldı.

Etkinlikte çocuklar, 3 saatlik çalışmayla üzerinde yedi bölgeyi simgeleyen figürlerin bulunduğu 150 metrekarelik Türkiye haritası oluşturdu.

Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Münir Özalp, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden gelenlere yönelik sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Bu kapsamda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini aktaran Özalp, "Etkinliklerimiz her hafta düzenli olarak devam ediyor. Psikologlarımız eşliğinde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza destek vermekteyiz. Sadece barınma ve beslenmeden ziyade çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bu travmadan kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Gençlik lideri Emre Baran da etkinliklerle yurtta kalan depremzede gençlerin ve çocukların yeniden sosyalleşmesini sağladıklarını belirtti.

Baran, 3 saat süren etkinliğe ilişkin, "Harita üzerinde yedi bölgeyi temsil eden yedi karakter bulunuyor. Bu karakterlerin içlerini çocuklarımız istedikleri renklerde boyayıp etkinlik sonunda büyük bir görsel oluşturuyor. 'Yaralarımızı birlikte sarıyoruz.' başlığı altında güzel bir konsept oluşturup uzun vadede kullanmak istiyoruz." bilgisini verdi.