Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Marmaris'te ise bir feribotta yakalanan 6 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler tarafından fiber karinalı lastik botta 8'i çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesindeki şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda icra edilen denetimlerde ise Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik ekiplerince feribotta tespit edilen biri çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.