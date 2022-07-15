Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı Muğla'nın Datça ilçesinde motor arızası yapıp sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde motor arızası yapıp sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında motoru bozulan "Rüzgar-1521" isimli 4 metrelik botun sürüklendiği ve içerisindeki 5 kişinin de yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti. Ekipler, bottaki 5 Türk vatandaşını kurtararak Datça Limanı'na çıkardı. Bot ise sahil güvenlik botuna bağlanarak kıyıya çekildi. AA / Ali Ballı - Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Datça Muğla Güncel Haberler

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