Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı - Haberler

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Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde motor arızası yapıp sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde motor arızası yapıp sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında motoru bozulan "Rüzgar-1521" isimli 4 metrelik botun sürüklendiği ve içerisindeki 5 kişinin de yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki 5 Türk vatandaşını kurtararak Datça Limanı'na çıkardı. Bot ise sahil güvenlik botuna bağlanarak kıyıya çekildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Datça Muğla Güncel Haberler

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