Muğla'da Denizde Kaybolan Adam Aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 45 yaşındaki Engin Aspir, serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, 4 günden bu yana kayıp adamı arıyor.

Edinilen bilgiye göre 4 gün önce ailesi ile birlikte Bodrum'a günübirlik tatile gelen makine mühendisi Engin Aspir, Kızılağaç Mahallesi Gerekuyu mevkisinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan adam, bir daha geri dönmedi. Ailesinin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Dalış ekibi ve botlarla kayıp adam için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmasının aralıksız devam ettiği bildirildi. - MUĞLA